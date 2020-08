Inter-Shakhtar, la notte che tutti i tifosi interisti attendevano da dieci anni

Lunedì è la notte che tutti i tifosi interisti attendevano da 10 anni. La notte che può riportare l'Inter in una finale europea. Un decennio fa si trattava di Champions League, ora è Europa League, ma poco importa. I tifosi nerazzurri hanno voglia di vincere e di alzare un trofeo, ed essere l'unica squadra italiana rimasta in corsa per farlo in Europa è già un grande onore. L'Inter è anche l'ultima italiana ad aver vinto un trofeo europeo, e può essere la prima a rivincerlo.

La semifinale contro i "brasiliani" dello Shakhtar sarà, però, molto complicata. Le caratteristiche offensive della squadra di Castro sono molto temibili e possono far soffrire qualunque squadra. L'Inter però può contare su una super difesa e una grande fase difensiva, che le hanno permesso di subire un solo gol nelle ultime sei partite. L'altra arma che Antonio Conte ha a disposizione è Romelu Lukaku, sicuramente uno dei giocatori più decisivi nel panorama europeo in questo momento.

L'Inter ha tutto per arrivare in finale e vincere la coppa, ma la strada è ancora molto lunga, anche se mancano due partite. I tifosi nerazzurri ci credono e fanno bene a farlo. La tifoseria è assettata di vittorie, così come Conte. Già, proprio Conte, l'uomo a cui l'Inter deve dire grazie per il gran lavoro che sta facendo e che ha riportato il club nerazzurro a rigiocare certe partite e a rivivere certe notti.