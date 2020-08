Inter-Shakhtar, Conte: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi nerazzurri."

Antonio Conte si è dimostrato molto soddisfatto della vittoria e della prestazione con cui l'Inter è volata in finale di Europa League: "Siamo stati bravi a rendere una squadra forte come lo Shakhtar meno forte. Loro hanno qualità nel palleggio e noi siamo stati bravi a farli correre dietro. I ragazzi mi hanno dato grande soddisfazione, giocando una partita europea con la giusta motivazione".

Un pensiero sempre ai suoi ragazzi: "Molti calciatori stanno giocando per la prima volta questo tipo di partite e dopo tanti anni che lnter non è più protagonista". Poi arriva la frase più bella per i tifosi interisti:" Siviglia squadra forte, ma questa partita la temevo. Gli interisti sono orgogliosi di noi e vogliamo dargli una gioia".

Conte, in modo molto sereno, ritorna sulle sue parole dopo il match con l'Atalanta, smorzando di molto i toni: "In quel momento ho detto quello che sentivo, io dico sempre cose costruttive. Il problema è la stampa che enfatizza sempre tutto. Io non sono politico, guardo il sodo e dico quello che penso senza offendere nessuno".

Il tecnico nerazzurro analizza questo finale di stagione dell'Inter: "Siamo ripartiti dal lavoro fatto durante tutto l'anno, per essere protagonisti in tutte le competizioni. Abbiamo imparato da situazioni negative che vanno affrontate di petto. Lo abbiamo fatto con grandi ragazzi, migliorando molto e ora godiamoci questa finale", conclude Conte.