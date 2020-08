Inter-Shakhtar, Conte si affida all'esperienza per andare in finale

Esperienza è la parola chiave. Quella che ha sempre richiesto Antonio Conte nei suoi sfoghi sul mercato e che, secondo il tecnico leccese, è fondamentale per poter ambire subito a successi importanti. Il tutto unito ad un mix di giovani con grandi qualità, guidati però da un gruppo di uomini con la scorza dura formatasi da molte battaglie.

Il primo della lista che viene in mente è Diego Godin. il centrale uruguaiano ha conquistato due Europa League con la maglia dell'Atletico, oltre a due Supercoppe Europee e una Liga sempre con i Colchoneros, di cui era leader e capitano. El Flaco è anche capitano della nazionale dell'Uruguay con cui ha vinto una Copa America e disputato diversi mondiali da protagonista. Conosce benissimo il peso di queste partite e non ha paura di giocarle. Ha pienamente recuperato la condizione fisica e si è inserito nel calcio di Conte al momento giusto. Sarà fondamentale.

Così come sarà assolutamente determinante l'apporto di Ashley Young. L'inglese è arrivato a gennaio dal Manchester United, ma si è subito preso la fascia sinistra nerazzurra con prestazioni convincenti. Young ha giocato molte partite di livello internazionale con la maglia dei Red Devils (con cui ha conquistato proprio l'Europa League nel 2017) e con la nazionale inglese. Come a Godin, anche a lui, sarà richiesto far sentire il suo peso in queste sfide.

Infine Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha segnato 4 gol in quattro partite di Europa League e va a segno in questa competizione (tra Inter ed Everton) da nove gare di fila. Su di lui graverà il peso dell'attacco nerazzurro, ma Romelu ha dimostrato in questa stagione di essere cresciuto molto sotto questo punto di vista e di sentire molto meno la pressione. Sarà affiancato da Lautaro Martinez, a cui si chiede di tornare il Toro scatenato anche in fase realizzativa. Senza dimenticarsi di chi può subentrare, ovvero Christian Eriksen. L'anno scorso il danese ha trascinato il Tottenham in finale di Champions e anche in questa stagione con l'Inter ha dimostrato che in Europa sa fare la differenza, eccome.

A loro Conte si affida per trascinare l'Inter a Colonia, in finale di Europa League.