Inter, sfuma Milik: il polacco ha deciso il suo futuro

Tra i nomi accostati all’Inter per l’attacco c’è anche quello di Arek Milik Del Napoli. Il polacco, fuori rosa dalla scorsa estate dopo aver rotto con la società partenopea, è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e quindi libero di accordarsi con un altro club.

Nonostante la delicata situazione, Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti e valuterebbe il giocatore circa 30 milioni di euro. Cifra considerata molto alta per uno che potrebbe arrivare a costo zero tra soli 6 mesi. I nerazzurri, al momento, non potrebbero permettersi grandi investimenti sul mercato e per questo motivo avrebbero deciso di virare su altri obiettivi.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il polacco avrebbe già deciso il suo futuro e sarebbe pronto a fare uno ‘sgarbo’ al Napolie. Infatti, stando a quanto rivela l’emittente televisiva, Arek Milik avrebbe già raggiunto un principio di accordo con la Juventus e sarebbe disposto a restare altri 6 mesi fermo per poi accasarsi a costo zero ai bianconeri in vista della prossima stagione.