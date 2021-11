Inter, sfida al Real: ecco le possibili avversarie in caso di primo posto

Inter, i nerazzurri sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo e nell’ultima sfida con il Real Madrid si giocheranno il primato del girone.

Il primo posto in classifica permetterebbe agli uomini di Simone Inzaghi di piazzarsi in prima fascia e di avere un sorteggio, sulla carta, più favorevole in vista della fase ad eliminazione diretta della competizione. I blancos sono attualmente in vetta con due punti di vantaggio e per questo motivo i nerazzurri sono obbligati a batterli per superarli in classifica. Nel caso in cui dovessero riuscirci, avrebbero la possibilità di pescare a Nyon le squadre seconde classificate degli altri gironi. In base al consueto regolamento, negli ottavi non potranno sfidarsi club della stessa nazione o provenienti dallo stesso girone.

Al momento le uniche certe della seconda posizione sarebbero lo Sporting Lisbona e il Paris Saint-Germain, ma analizziamo la situazione degli altri gironi. Nel gruppo E, ad esempio, ci sono Barcellona e Benfica ancora in piena lotta per il secondo posto. Gli spagnoli hanno un punto di vantaggio sui portoghesi e affronteranno nell’ultimo turno il Bayern Monaco già qualificato mentre i lusitani la Dinamo Kyev. Attenzione anche al Chelsea che si giocherà il primato in classifica a distanza con la Juventus. Il gruppo G, invece, è ancora incerto. Lilla, Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg si giocheranno tutto nell’ultima giornata. Occhi puntati anche sui gironi di Milan e Atalanta con le due squadre italiane ancora in lotta per la seconda posizione e che potrebbero eliminare club insidiosi come Atletico Madrid, Porto e Villareal.