Inter, serata epica per Inzaghi! 2 ottime notizie e i tifosi pensano in grande

Simone Inzaghi, ieri (sabato 4 settembre, ndr), ha registrato un'altra serata... 'epica'. Il tecnico dell'Inter ha infatti ricevuto due ottime notizie e ora i tifosi possono davvero pensare in grande in vista della doppia, ravvicinata sfida contro Sampdoria e Real Madrid in Champions.

Il primo sorriso arriva da Gibilterra dove Hakan Çalhanoğlu ha segnato la rete del 2-0 della sua Turchia contro i padroni di casa nella gara di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Il nuovo arrivato - preso a parametro 0 dal Milan per sostituire Christian Eriksen, stoppato dopo quanto verificatosi in Danimarca-Finlandia lo scorso 12 giugno - ha segnato al minuto numero 65 con un bel tiro da fuori area. La Turchia guida ora il suo gruppo con 11 punti, uno in più di Olanda e Norvegia. La seconda notizia 'epica' della serata di Inzaghi arriva invece dalla Slovacchia. La rete decisiva per la Croazia è stata infatti segnata da Marcelo Brozovic all'86'. Grazie al gol dell'interista, la formazione balcanica conserva il primato a pari punti (10) contro la Russia. Insomma: la pausa delle Nazionali, per ora, conferma l'ottimo momento di forma degli elementi della rosa nerazzurra. I primi 'lampi' erano arrivati, nei giorni scorsi, da Lautaro Martinez e Joaquin Correa che avevano trascinato l'Argentina nella vittoria in casa del Venezuela (articolo di approfondimento qui). Proprio loro due, questa sera (domenica), saranno impegnati nella super sfida contro il Brasile: sempre in una gara valida per i Mondaili del prossimo anno.

Inzaghi può quindi guardare con la massima fiducia alla ripresa degli impegni dell'Inter. Il primo è in programma domenica prossima (12 settembre) a Marassi contro la Sampdoria (fischio di inizio ore 12:30). Il secondo sarà invece l'esordio in Champions League (mercoledì 15), a San Siro, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.