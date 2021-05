Inter, senti Vanni (Repubblica): C'è una buonissima notizia per il futuro!

È una giornata decisiva quella di oggi, mercoledì 26 maggio, per il futuro dell'Inter. Se da una parte la Gazzetta dello Sport (in esclusiva) ha rilanciato la notizia del possibile divorzio con il tecnico Antonio Conte, dall'altra emerge una certezza per il prosieguo del percorso intrapreso da Suning. L'ha riportata, pochi minuti fa, tramite il suo profilo Twitter, il giornalista de La Repubblica, Franco Vanni. "L'indicazione che ho sulla situazione dell'Inter è che, comunque andrà con Conte, Beppe Marotta - scrive chiaramente - continuerà a stare al suo posto. E' una buonissima cosa per il futuro del club. Soprattutto se (se) ci sarà da scegliere un nuovo allenatore".