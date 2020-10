Inter, senti Theo: "Farò in modo che Hakimi non mi crei problemi"

Nonostante Inter e Milan contino diversi tesserati positivi in squadra (i nerazzurri ne hanno 5, mentre i rossoneri con la guarigione di Zlatan Ibrahimovic resa nota ieri adesso ne contano due) la temperatura per il prossimo Derby di Milano inizia a salire.

Ad essere carico è soprattutto Theo Hernandez, esterno sinistro del Milan che ai microfoni di Sky Sport ha detto che in squadra c'è molta voglia di giocare questo match correndo, lottando e vincendo la partita proprio come fatto in quest'ultimo periodo.

Successivamente, il francese si è soffermato su un'altra "freccia" che però si trova sull'altra sponda del Naviglio: Achraf Hakimi. Hernandez ha detto che farà in modo che il marocchino, suo compagno ai tempi del Real Madrid, nella sua fascia non gli dia particolari problemi.