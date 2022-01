Inter, senti Simeone: le parole del tecnico su un suo futuro in Italia

Inter, Diego Simeone non chiude affatto ad un suo futuro in Italia.

Il tecnico dell'Atletico Madrid, in questa stagione, sta forse attraversando il periodo più complesso da quando allena nella capitale spagnola, visti i pochi risultati soddisfacenti in campionato, la qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta in maniera rocambolesca e uno spogliatoio non proprio calmo, con Luis Suarez e Joao Felix ad essere insoddisfatti per tutta questa situazione. Insomma, sembra che quello del Cholo sulla panchina dei Colchoneros sia un ciclo molto vicino alla conclusione ed è lo stesso tecnico argentino ad affermare questo.

Infatti, nella conferenza stampa di presentazione della docu-serie dedicata alla sua carriera, ha ammesso come nel calcio, così come nella vita, tutto ha una fine e che quando arriverà la separazione con l'Atletico sarà fatta in maniera condivisa. Per questo un suo ritorno in Italia non è impensabile, anzi, Simeone ricorda con piacere il suo periodo nel nostro paese che lo aiutato a crescere come calciatore prima, come allenatore poi e soprattutto come uomo, pertanto non è impensabile un suo approdo in Serie A, soprattutto perchè, per sua stessa ammissione, il nostro campionato è molto competitivo e ci sono delle rose molto forti.

Non è un mistero che il Cholo vorrebbe un giorno approdare nel nostro campionato, come non è un mistero che nella sua testa ci sono due squadre su cui vorrebbe stare in panchina, ovvero la Lazio e l'Inter. In passato, proprio in merito alla squadra nerazzurra, ci sono stati dei rumours, ma poi di fatto non se ne è fatto nulla, anzi, sono arrivati in maniera tempestiva i rinnovi di contratto con l'Atletico Madrid. Vedremo se, in futuro, si avranno dei cambiamenti in merito a questa situazione.