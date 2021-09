Inter, senti Sala: "Per lo stadio c'è solo una soluzione. E' categorico"

Uno dei temi più dibattuti di questi ultimi mesi e la questione stadio. Si sa oramai da tempo come Inter e Milan stiano lavorando in maniera congiunta per provare a far approvare il progetto di un nuovo stadio che non sia quello di San Siro, trovando le resistenze della politica, in questo caso rappresentata dal Sindaco della città di Milano, Beppe Sala che a tal proposito ha un’altra idea.

Ecco, allora, che durante l’assemblea annuale di Anaci, il Sindaco del capoluogo lombardo è tornato a rimarcare la sua idea, come riportata dal sito Calcio&Finanza: “È categorico: a Milano due stadi da calcio non potranno esserci. Quando va bene San Siro costa una decina di milioni di euro all’anno tra gestione e manutenzione, per farci qualche concerto d’estate o nella speranza ci giochi la nazionale. Se vinceremo le elezioni reincontreremo le squadre, e il dibattito sarà sul restante 55% di finanziamento. Abbiamo fatto passi avanti negli ultimi mesi, non si può tornare indietro”.

Un concetto chiaro, quello di Sala, che rimarca ancora le sue intenzioni sullo stadio. In attesa di capire quale sarà il risultato delle prossime elezioni amministrative a Milano, è tempo, per le due società, di iniziare a pensare a come risolvere la questione, per non farsi trovare impreparate nei successivi incontri.