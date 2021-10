Inter, senti Peruzzi su Inzaghi: “Per me l’hanno cambiato”

Inter: “Inzaghi è un’altra persona, per me l’hanno cambiato”

L’ex portiere Angelo Peruzzi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 15 ottobre. L'ex della Juventus ha parlato molto di Simone Inzaghi, svelando retroscena e segreti. I due si conoscono da diverso tempo e per 14 anni hanno lavorato insieme alla Lazio. Domani pomeriggio, sabato 16 ottobre, il tecnico piacentino sfiderà per la prima volta da avversario il suo passato (qui la sua carriera in biancoceleste), una sfida che senza dubbio non sarà come le altre.

Come riportato da Peruzzi, Inzaghi è cambiato drasticamente rispetto a quando era un giocatore, diventando esattamente il contrario. L’ex portiere non avrebbe mai immaginato qualche anno fa che il suo compagno diventasse un allenatore, in quanto era un tipo molto scherzoso che viveva alla giornata. Con il passare degli anni le cose sono cambiate, Simone è maturato diventando un “tecnico di prim’ordine, studia giorno dopo giorno, cura i dettagli ed è un decisionista”. Inzaghi, riferisce l'ex biancoceleste, è un allenatore anche autorevole autoritario, con i suoi giocatori sa essere dolce ma anche tosto. Ha anche attaccato qualcuno al muro in spogliatoio, rivela il suo ex compagno. Ma la trasformazione più sorprendente la ha in partita, diventando particolarmente teso. Prima della gara restava sveglio e Peruzzi in compagnia del cuoco e del magazziniere avevano il compito di calmarlo, magari con una partita a carte. Il suo unico obiettivo è la vittoria. L'ex portiere ha dunque rivelato una nuova faccia del tecnico nerazzurro, che lo rende sempre più simile al suo predecessore Antonio Conte ma Angelo Peruzzi ci tiene a precisare che i due hanno caratteri e percorsi differenti ma lo stesso temperamento.

L’Inter ha tutte le carte in regola per ripetersi anche in questa stagione.