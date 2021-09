Inter, senti Overmars: “Onana? Vedremo se ci sarà posto per lui”

L’Inter ha individuato in Andre Onana dell’Ajax il portiere del futuro. Il classe ‘95 è in scadenza di contratto con gli olandesi a fine stagione e potrebbe dunque arrivare a costo zero. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui Lione e Napoli ma l’Inter resta la squadra in pole position. I nerazzurri sarebbero da tempo in contatto con il suo agente Albert Botines con il quale avrebbero raggiunto un principio d’intesa per il trasferimento a parametro zero del suo assistito. L’Inter potrebbe chiudere il colpo a zero per la prossima stagione dal prossimo gennaio facendo firmare al giocatore un pre-contratto.

Onana, nel frattempo, è tornato ad allenarsi dopo la lunga squalifica per doping ma potrà tornare a giocare una partita ufficiale soltanto dal 4 novembre. Il direttore sportivo dell’Ajax Overmars ha parlato del futuro del giocatore e sulle possibilità di rivederlo in campo con la maglia dei lancieri, ecco di seguito le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Abbiamo deciso che Andre inizierà i suoi allenamenti con lo Jong Ajax (la seconda squadra, ndr). La domanda, per ora, è se riuscirà a guadagnarsi un posto in prima squadra. Siamo andati avanti senza di lui e abbiamo acquistato due portieri durante la sua squalifica. Entrambi hanno esperienza e talento, pensiamo anche al futuro. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di costruzione".