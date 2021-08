Inter, senti Lukaku: "Volevo il Chelsea. L'Italia mi ha completato"

INTER - Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Chelsea tramite i quali ha parlato dell'avventura che intraprendere con i Blues e della differenza tra il campionato inglese e quello inglese. Inoltre, il classe 1993 ha confermato di sentirsi maturo per ritornare nel club che lo ha bocciato varie volte.

"L'Italia è tatticamente e tecnicamente un campionato migliore, ma qui in Inghilterra è tutta una questione di intensità. È questo che fa la differenza ma per me non è un problema perché sono stato qui otto anni e so di cosa si tratta. Mi sento solo più completo. Quando ero all'Inter - ha aggiunto l'attaccante - e quando sono stato capitano della Nazionale, mi assicuravo che tutti avessero fiducia e sapessero cosa fare. Quando c'è una fase difficile nella partita, i compagni possono contare su di me e io incoraggerò sempre i miei compagni di squadra, senza mai abbatterli o abbaiare contro di loro ".