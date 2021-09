Inter, senti il grande ex Pagliuca: lui difende Handanovic

Gianluca Pagliuca crede ancora nell'Inter per lo scudetto di quest'anno. L'ex portiere, intervenuto durante la celebrazionea “Azzurra: la grande storia della Nazionale” a Reggio Emilia ha dichiarato il suo pensiero sulla stagione da poco iniziata.

«Secondo me l’Inter rimane la favorita, anche se il campionato è più livellato. Penso che Inter, Milan, Roma, Napoli, Juventus se la giocano. Anche la Juventus senza Ronaldo ha perso molto. Spero - ha dichiarato tramite i microfoni di SportMediaset - di vedere un campionato più equilibrato e che vinca la squadra che se lo meriterà.

L'ex Bologna ha poi parlato dell'attuale portiere del'Inter, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Lo sloveno è stato al lungo criticato per le prestazioni molto deludenti evidenziate durane lo scorso campionato e contro il Verona quest'anno.

"Samir Handanovic non è più giovanissimo anche se ancora è un portiere affidabile". Dettaglia Pagliuca che poi ha anche confermato le sue preferenze per i portieri italiani. L'Inter, infatti, nelle ultime ore sarebbe molto vicino al portiere dell'Ajax, Andrè Onana. Potete leggere i dettagli della trattativa in questo articolo.

La società nerazzurra, per quest'anno, ha ritenuto importate trattenere Ionut Radu, nonosatnte i corteggiamenti in arrivo dalla Spagna e da alcuni club italiani, dopo le ottime partite giocate durante il ritiro estivo e Alex Cordaz

Quest'ultimo, che ha giocato per anni al Crotone, è stato un affare low cost che i dirigenti hanno ritenuto oppotuno concludere soprattutto per il vissuto nella Primavera.(potete meglio conoscerlo leggendo questo articolo).