Inter, senti il ds del Torino su Bremer. E il brasiliano realizza un altro record

Gleison Bremer è stato maestoso anche contro l’Inter.

A margine della sfida di ieri, il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato così: “Quanto c’è di concreto nelle voci su Bremer all’Inter? Al momento niente. Siamo molto concentrati sulla stagione in corso. Se è da Inter? Devono deciderlo dirigenti e tecnici dell’Inter chi prendere ma Bremer è da top club non solo italiani ma anche europei”.

Dopo la prestazione super di ieri, va sottolineato come il brasiliano non sia solo il miglior difensore d’Italia per palle recuperate e intercettate, e per duelli vinti, aerei e non. Bremer continua a stupire anche per quello che sa fare nell’area avversaria: considerando gli ultimi tre campionati di Serie A, il difensore brasiliano del Torino ha realizzato 11 gol, praticamente più di qualsiasi altro difensore centrale puro nello stesso periodo nel massimo campionato italiano.

Insomma, sarebbe un rinforzo eccezionale per qualsiasi squadra, Inter compresa. Inzaghi lo ha visionato anche ieri sera e ne è rimasto stupito. I fari nerazzurri si stanno accendendo.