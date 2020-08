Inter, senti Icardi:”Andare al PSG è stata la scelta più bella della mia vita”

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes, i rapporti tra Icardi e il tecnico dei parigini Tuchel sarebbero molto tesi. L’argentino non sarebbe soddisfatto dello scarso impiego e sarebbe furioso per essere rimasto in panchina per tutta la durata della finale di Champions League contro il Bayern Monaco e starebbe pensando al ritorno in Italia.

L’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi ha allontanato le voci di mercato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’argentino ha fatto un bilancio della sua prima stagione con la maglia del Psg in cui ha realizzato 20 reti in 34 presenze complessive ed è anche riuscito a vincere i suoi primi trofei in carriera:

"Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, verso qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire ... Oggi, un anno dopo, eccoci qui, a testa alta in quello che abbiamo fatto, in quello che abbiamo formato e in quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziare per tutto l'affetto che mi hanno riservato e per aver preso questa decisione un anno fa ... Oggi la decisione più bella della mia vita"