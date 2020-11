Inter, senti Giroud: “Spero di giocare ancora altri 3 anni ad alti livelli"

L’Inter avrebbe intenzione di acquistare un vice Lukaku nella finestra di mercato invernale. Al momento, questo ruolo è ricoperto da Andrea Pinamonti, ma il classe ‘99 non convincerebbe a pieno Antonio Conte che preferirebbe avere a disposizione un attaccante più esperto.

Il principale candidato sarebbe sempre Oliver Giroud del Chelsea, già vicinissimo all’Inter la scorsa stagione. Il francese non sta trovando spazio in questa stagione e vorrebbe lasciare i blues a gennaio per giocare con più continuità e guadagnarsi la convocazione della nazionale francese per i prossimi europei.

Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football in cui ha parlato del suo futuro: “Non mi sento sminuito, sono in buona forma. Quando ci saranno segnali, li sentirò. Sarò lucido quando mi accorgerò di aver perso velocità, esplosività… Ma spero di avere altri tre, quattro, cinque anni al massimo livello. Questo è l’obiettivo".