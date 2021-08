Inter, senti Foda: "Lazaro non ha potuto allenarsi. E' davvero incredibile"

INTER - Valentino Lazaro è sicuramente un calciatore in uscita ma le dichiarazioni in arrivo dall'Austria non sono affatto positive. Il calciatore non è stato convocato dal tecnico Franco Foda perché fuori allenamento nonostante si ancora un tesserato nerazzurro.

"Il problema con lui è che negli ultimi dieci giorni non ha nemmeno potuto allenarsi con la squadra, il che per me è davvero incredibile che succeda una cosa del genere in un club così grande. A quanto pare - ha dichiarato l'allenatore dell'Austria - lo vogliono vendere. Ma non ha ritmo di gioco, non ha ritmo di allenamento. E' una situazione molto scomoda per lui".

L'esterno ex Hertha Berlino sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica. L'Inter vorrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.