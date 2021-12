Inter, senti Dimarco! L'ex Hellas è pronto al rinnovo

Inter, Federico Dimarco è stato di certo una delle sorprese d'inizio anno in casa nerazzurra.

Talmente apprezzato da Inzaghi e dalla dirigenza, che è in arrivo la sua conferma anche contrattuale per restare a Milano. Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, infatti, Dimarco ha parlato del suo rinnovo con l’Inter, ormai ad un passo:

"Ci sta pensando il mio agente, io penso al campo. Sono sincero, non vedo l’ora di firmare. Primo gol a San Siro o rinnovo? Onestamente non voglio scegliere. Visto che è la letterina per Babbo Natale, spero che mi porti tutti e due i regali. Per quanto riguarda il rinnovo ci sta pensando il mio agente (Beppe Riso, ndr). Io preferisco rimanere concentrato sul campo e non distrarmi dalle cose che contano".

La settimana scorsa il club nerazzurro e Beppe Riso, agente del laterale, hanno definito gli ultimi dettagli per il nuovo accordo: Dimarco allungherà il contratto fino al 2026, firme in arrivo. Il laterale ex Hellas sta giocando un'ottima stagione: al momento 2 gol e 2 assist in 17 presenze di cui soltanto 6 da titolare.