Inter, senti Brozovic! Parole sibilline del croato sul suo rinnovo di contratto

Inter-Brozovic, novità sul rinnovo.

Subito dopo la gara vinta contro lo Sheriff Tiraspol, il croato ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'argomento. Essendo a scadenza a giugno, a Marcelo è stato chiesto se i tifosi potessero essere tranquilli riguardo al suo contratto.

Questa la risposta del regista ex Dinamo Zagabria ai microfoni di ‘Mediaset’: “Eh vediamo.. Bisogna capire in questi giorni cosa dicono loro – ha detto in riferimento alla proposta della società – e poi vediamo…”. Parole sibilline che delegano la responsabilità della questione alla dirigenza (qui il nostro approfondimento).

Brozo-Inter, si entra nella fase calda.