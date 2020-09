Inter, senti Branca: "Kanté profilo perfetto. Messi? Vedo il City in pole"

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato interista ai microfoni de "La Repubblica". Da Kanté a Messi, fino a passare per la rivalità con la Juventus e la possibilità di vincere lo scudetto. Le sue parole:



"Assolutamente sì. Lo scorso anno sono arrivati giovani molto interessanti come Barella e Sensi, ora è giusto cercare profili di maggiore esperienza. In questa stagione l'Inter ha una grande occasione per contendere il campionato alla Juve. Agnelli e i suoi dirigenti hanno fatto una bellissima scommessa a scegliere Pirlo. È un fuoriclasse e sono sicuro che farà bene anche in panchina, ma forse avrà bisogno di un periodo di adattamento. L'Inter deve approfittarne".

Su Kanté: "Assolutamente. Corre per tre, è inesauribile. Ha sofferto un po' nel periodo di calcio a porte chiuse, ma per molte stagioni ha dimostrato di essere forte e versatile. Il meglio l'ha dato con Ranieri, ai tempi del Leicester. Sarri ha fatto un esperimento interessante, spostandolo più avanti".



Su Messi: "Per operazioni così importanti, fino all'ultimo nulla è detto. Ma se lascerà il Barcellona, più probabilmente il prossimo anno, vedo avvantaggiato il Manchester City, dove incontrerebbe l'allenatore, il direttore tecnico e l'amministratore delegato del miglior Barcellona di sempre".