Inter, senti Borja Valero: "Tutto è iniziato da Spalletti"

Inter, senti Borja Valero: "Spalletti ha aperto il ciclo nerazzurro".

"Spalletti è riuscito a riportare l’Inter in Champions, l’inizio di tutto: la società voleva stare tra i grandi e ci è riuscita. In fondo, ha costruito le fondamenta su cui poi si è innestato il lavoro di Conte, straordinario e decisivo". Così l'ex nerazzurro - che in Italia ha vestito per molti anni anche la casacca Viola della Fiorentina - ha parlato in vista del match in programma per domenica 21 novembre, alle ore 18:00, al Meazza di Milano.

Per l'ex pupillo di Spalletti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, tutto è cominciato proprio dal mister toscano che oltre ad aver aperto un ciclo ha avuto la lungimiranza e la capacità di trattenere, in maglia nerazzurra, gente del calibro di Brozovic e Perisic (leggi qui le ultime novità sul croato): "Marcelo non riusciva a dare il suo contributo sulla trequarti, a quel punto lo ha portato qualche metro indietro ed è diventato un regista devastante, perfino unico: non esiste un altro centrocampista capace di fare così tante cose, tutte bene, come lui. Ivan? Per lui era fondamentale".

Molti dunque, secondo l'ex centrocampista e pupillo dell'ex tecnico nerazzurro, i meriti dell'allenatore che domani cercherà di mettere in difficoltà Inzaghi sfruttando anche, con Osimhen, l'assenza di De Vrij. Su questo punto lo spagnolo si è espresso affermando che la perdita dell'olandese, in un match così importante per la classifica ed il proseguo della stagione, è un qualcosa di grave ritenendo però che Ranocchia - il quale ha fatto molto bene nelle ultime uscite in cui è stato chiamato in causa (leggi qui le ultime idee di Inzaghi) - insieme ad una difesa di squadra possa fare la differenza per l'Inter e riuscire ad arginare la velocità di Victor Osimhen.

Un'Inter che, a prescindere dal risultato di domani sera (domenica 21 novembre 2021, ndr), per Borja rimane in corsa per il titolo in quanto la squadra ha le potenzialità per lottare fino alla fine: "L’Inter gioca bene, fa sempre la partita e finora le sono mancati solo piccoli dettagli". Questo il pensiero dello spagnolo alla vigilia di uno dei big match di questa 13esima giornata di Serie A che, oltre a Inter-Napoli, vedrà affrontarsi Lazio-Juventus (questa sera, sabato 20 novembre 2021, ore 18:00) e Fiorentina-MIlan (Questa sera, sabato 20 novembre 2021, ore 20:45).