Inter, senti Biasin: "Hakimi partirà solo se arriveranno determinate offerte"

I rumors legati al "toto cessioni" in casa Inter non accennano a placarsi. I nerazzurri hanno necessità di far cassa, dunque cedere un pezzo pregiato per far respirare il bilancio appare come un atto tanto doloroso quanto dovuto.

Sotto questo punto di vista entra in scena inevitabilmente il nome di Achraf Hakimi, esterno classe 1998 che ha svolto un'ottima stagione in nerazzurro ma che, a malincuore, può essere sacrificato. A riguardo, a parlare è stato Fabrizio Biasin ai microfoni di calciomercato.it. Queste le parole del giornalista:

"Al momento l'unico per cui sono arrivate offerte è Hakimi: 60 milioni di euro dal PSG. Proposta rispedita al mittente dall'Inter che vorrebbe cederlo per 75-80 milioni di euro. Non cedono volentieri, ma qualcuno devono cederlo e credo proprio che sarà Hakimi".