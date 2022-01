Inter, senti Barak: il giocatore esce allo scoperto sul futuro

Inter, Antonin Barak esce allo scoperto e svela i propri obbiettivi per il futuro.

Il centrocampista del Verona, anche in questa stagione, si sta dimostrando uno dei giocatori più interessanti del campionato e lo sta facendo a suo di gol, assist e prestazioni. Una fortuna per la squadra veneta che, però, deve guardarsi intorno da interessamenti di alcuni club che avrebbero messo nel mirino il giocatore e che potrebbero presentare offerte molto interessanti in estate. Non solo, ma anche il giocatore vorrebbe ambire a raggiungere traguardi più elevati della salvezza e del piazzamento in classifica.

Infatti, come riportato a La Gazzetta dello Sport, lo stesso Barak ha fissato l'obiettivo salvezza per questa stagione e, una volta raggiunta, magari insidiare squadre che stanno più in alto per l'Europa, ma ha ammesso molto onestamente che in futuro gli piacerebbe tornare a puntare per traguardi importanti come il campionato e come il poter giocare in una competizione come la Champions League. Delle sensazione che, per ammissione dello stesso giocatore, ha provato soltanto quando giocava in patria con la maglia dello Slavia Praga.

Tra le squadre interessate a lui, c'è anche l'Inter, che starebbe cercando un centrocampista che abbia determinate caratteristiche, per la prossima stagione. Chissà se davvero potrebbe essere la soluzione giusta per la squadra nerazzurra e per Simone Inzaghi, quel che è certo è che il giocatore ha lanciato dei messaggi abbastanza chiari e sta alla dirigenza recepirli e vedere se possa essere l'occasione adatta. Intanto, l'Inter, si gode l'acquisto di Gosens dall'Atalanta, in futuro chissà.