Inter, Sensi torna tra i convocati per la trasferta di Bologna

Stefano Sensi torna a far parte del gruppo in vista della trasferta a Bologna: il centrocampista, dopo un infortunio rimediato nel match con la Juve, ritorna a disposizione di Conte anche per il match contro i felsinei.



A diffondere la notizia attraverso il suo account Twitter ufficiale è Marco Barzaghi, che sottolinea come il giocatore sia recuperato per il prossimo impegno di campionato contro la formazione rossoblu.



Dopo il ko e il ritorno in allenamento l'ex Sassuolo potrebbe quindi trovare minutaggio al Dall'Ara. Buona notizia anche in chiave Champions con il tecnico salentino che potrà contare su di lui anche per la trasferta a Dortmund contro il BVB di Favre. Ancora out invece Danilo D'Ambrosio.