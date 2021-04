Inter, Sensi: "Scudetto? L'Inter ha un grande obiettivo e voglio esserci"

Stefano Sensi, dopo una prestazione da protagonista nella gara di ieri sera, si è presentato davanti ai microfoni della RAI. Il centrocampista si è soffermato, oltre sulla sua prova, anche sul momento che sta vivendo con l'Inter.

TuttoSport riporta: "Lavoro per soddisfazioni come queste. Queste tre partite mi sono servite anche mentalmente, ho lavorato sui problemi che ho avuto in passato e da adesso proverò sempre a farmi trovare pronto. Col club abbiamo un grande obiettivo. Sono molto soddisfatto".

Un messaggio positivo che sicuramente rallegra l'ambiente nerazzurro. Specialmente Conte, che avrà a disposizione un'arma in più. Che addirittura potrà sfruttare già questo sabato contro il Bologna. Dato che Eriksen è in dubbio e forse avrà bisogno di rifiatare.