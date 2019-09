Inter, Sensi: "Non è mai facile vincere a Genova, sul mio rendimento..."

Con il gol di oggi, Stefano Sensi è già a quota 3 marcature in queste primi sei turni di campionato. L'ex Sassuolo ha commentato il successo di oggi ai microfoni di "Inter TV".

Queste le sue parole: "Sono contento per la vittoria e anche per il gol. Cerco sempre di migliorarmi e di fare bene, oggi è arrivato un buon risultato. Non è mai scontato venire a vincere a Genova, i loro tifosi danno sempre un grosso stimolo alla squadra. Siamo stati bravi a non sottovalutarli. Sul 2-1 l’ambiente si era ricaricato, siamo stati bravi a fare subito il 3-1.

Non mi aspettavo questo impatto, i miei compagni mi hanno aiutato, mi fanno sentire a mio agio ed è una cosa positiva. Sappiamo il valore de Barcellona, ma sappiamo anche chi siamo noi a livello di testa e gambe. La crescita è sempre in corso, arriveranno periodi ancora più difficili ma lavoriamo per far sì che non accada e per farci trovare pronti. Qualità del gruppo? Siamo uniti, solidi. E tutti si sacrificano".