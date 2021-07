Inter, Sensi ha deciso il suo futuro. Chiara la posizione della società

Resta incerto il futuro di Stefano Sensi. Il centrocampista è reduce da una stagione abbastanza deludente condizionata dai continui problemi fisici che lo hanno costretto anche a saltare l’Europeo con gli azzurri. Per lui solo 21 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, per un totale di soli 635 minuti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giocatore non sarebbe considerato un elemento indispensabile da Simone Inzaghi e l’Inter sarebbe pronta a cederlo nel caso in cui arrivasse un’offerta da almeno 20 milioni di euro. Nelle ultime settimane ci sarebbe stata una proposta da parte della Fiorentina, rifiutata prontamente dal giocatore.

Stefano Sensi è legato ai nerazzurri fini al giugno del 2024 e e avrebbe già fatto sapere al suo agente e alla società di non voler essere ceduto. Il centrocampista sembra aver smaltito del tutto i problemi muscolari ed ha deciso di anticipare il rientro dalle vacanze per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi. Il suo obiettivo sarebbe quello di riscattarsi e di convincere il nuovo tecnico a puntare su di lui per la prossima stagione.