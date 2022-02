Inter, Sensi e la ‘cura’ Giampaolo: chiara la strategia per il futuro

Inter, Sensi sarà senza dubbio uno degli osservati speciali di questa seconda parte di stagione.

Il centrocampista è stato ceduto in prestito secco alla Sampdoria negli ultimi giorni del mercato invernale con l’intento di farlo giocare con continuità e tornare sugli alti livelli fatto vedere due anni fa, prima della lunga serie di infortuni che hanno di fatto macchiato la sua esperienza in nerazzurro. A Genova ha tutte le carte in regola per tornare protagonista è già al suo esordio ha mostrato ciò di cui è capace. Domenica scorsa contro il suo Sassuolo, club in cui esploso, ha realizzato un gol e un assist ed è stato uno dei migliori in campo dei blucerchiati. Il classe 1995 ha grande voglia di riscattarsi e lasciarsi alle spalle le ultime travagliate stagioni con l’intenzione di riconquistarsi un posto in nazionale e anche un posto nell’Inter della prossima stagione. Un allenatore come Marco Giampaolo potrebbe essere l’uomo giusto per rivalorizzarlo. Lo ha già messo al centro del progetto della sua Sampdoria, lanciandolo subito da titolare sulla trequarti, una posizione in cui Sensi può mostrare tutte le sue qualità.

L’avventura alla Sampdoria è iniziata nel migliore dei modi e i prossimi mesi saranno decisivi per la sua carriera. L’Inter crede fortemente nel ragazzo e spera che possa tornare sui livelli di qualche anno fa e se in questi mesi dovesse tornare quello di un tempo sarebbe pronta a riprenderselo. A fine stagione, infatti, diranno addio sia Matias Vecino che molto probabilmente anche Arturo Vidal e libererebbero di fatto il posto a un nuovo rinforzo a centrocampo che potrebbe essere proprio Stefano Sensi.