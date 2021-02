Inter, Sensi ancora problemi muscolari. Le ultime sugli infortunati

Stefano Sensi verso il forfait, il centrocampista potrebbe non farcela in vista di Milan-Inter, secondo Sky Sport l'ex Sassuolo avrebbe riportato un affaticamento muscolare in allenamento.

Ancora da valutare, invece, le condizioni di Arturo Vidal dopo il problema fisico rimediato contro la Fiorentina. Non dovesse farcela, al suo posto è pronto Christian Eriksen.