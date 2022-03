Inter, sei rinnovi di contratto ancora da formalizzare ma con scenari diversi

L'Inter è al lavoro per riconfermare e/o liberare alcuni calciatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno.

Il primo è Samir Handanovic, capitano che il 14 luglio spegnerà ben 38 candeline ma che ancora non ha ben preciso quale sarà il suo ruolo in virtù di un possibile prolungamento fino al 2023 e anche dell'arrivo dal 1 luglio di Andrè Onana. Successivamente ci sarebbe da sciogliere il nodo Andrea Ranocchia, che potrebbe vedersi prolungare di un altro anno il proprio contratto come "premio" per la professionalità ogni qual volta viene chiamato in causa. Per quanto concerne Arturo Vidal e Matias Vecino, i due centrocampisti sono già alla ricerca di un'altra sistemazione che potrebbe essere in Brasile con il Flamengo che monitora entrambi da qualche settimana.

Infine abbiamo i due rinnovi più scottanti; quelli di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Il primo quest'anno si è rivelato partita dopo partita uno dei migliori dei suoi, fornendo un ottimo apporto sia in fase difensiva che in fase offensiva. Col passare dei mesi l'ex Wolfsburg era stato descritto come principale partente con l'Inter che lo avrebbe perso a parametro zero, ma l'entourage del croato adesso potrebbe convincersi anche abbassando le pretese legate ad un indennizzo annuo pari ad almeno 6 milioni di euro.

Per quanto concerne l'ex Dinamo Zagabria, la fumata bianca per il rinnovo è arrivata già nelle scorse settimane. L'unica cosa che manca per ufficializzare il tutto, è l'iscrizione all'albo dei procuratori della FIGC da parte dell'avvocatessa di fiducia di Brozovic. A riferirlo è stata la redazione del Corriere dello Sport.