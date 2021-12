Inter, sconfitta sì, ma anche cose positive: Inzaghi cerca la quadra europea

Inter, nonostante la sconfitta Simone Inzaghi porta con sè delle buone risposte.

Nella serata di ieri, l'Inter, non è riuscita a coronare il sogno di chiudere al primo posto del girone D, lasciando questa posizione al Real Madrid che, nella partita del Bernabeu, è riuscito a sconfiggere la squadra nerazzurra per 2-0 grazie agli splendidi gol di Toni Kroos e Marco Asensio. La differenza tra le due squadre è apparsa ancora molto netta: il Real Madrid non sarà quello dei galacticos di inizio millennio, ma ha con sè dei giocatori che sanno quando alzare il ritmo e punire gli avversari, grazie alla grande esperienza europea maturata e alle 4 Champions vinte da molti componenti della rosa.

L'Inter, dunque, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, non è riuscita a sfatare nemmeno il tabù del Santiago Bernabeu, stadio in cui non riesce a vincere dal lontano 1967. Inzaghi, però, dalla trasferta spagnola, è riuscito ad avere delle risposte e dei punti da cui partire per migliorare anche in campo europeo. Partendo dalla grande mole di gioco prodotta.

Di certo ci sono vari aspetti da migliorare, come il cinismo sotto porta, l'intensità del gioco ed un possesso palla magari meno prolungato e più concreto. Ieri il Real Madrid ha mostrato la via maestra, adesso sta a Simone Inzaghi ed i suoi calciatori lavorare per colmare certe lacune che nella partita di ieri sera si sono avvertite. Intanto, adesso, testa al campionato, con la partita casalinga contro il Cagliari che deve portare necessariamente ai tre punti.