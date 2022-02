Inter, sconfitta pesantissima. Scamacca e la non esultanza: la spiegazione

L'uomo partita Gianluca Scamacca intervistato ai microfoni di Dazn a fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni.

"Fortunatamente di serate belle ne abbiamo passate parecchie quest'anno però oggi i tre punti erano fondamentali e poi contro una squadra molto forte. Penso una tra le favorite". Il giornalista rivolgendosi sempre a Scamacca ha sottolineato le parole di Raspadori intervistato all'intervallo della gara sulla voglia di sacrificarsi dei neroverdi. Scamacca ha commentato: "Sì è merito della squadra che comunque mi aiuta e del Mister. Io cerco sempre di migliorarmi e di dare il massimo per il gruppo".

Sui gol in campionato e il traguardo da raggiungere: "No, non mi sono posto obiettivi. A fine anno tirerò le somme". E sulla mancata esultanza, che ha lasciato pensare a discorsi di mercato, Scamacca ha chiarito: "No, non ho esultato perché pensavo fosse fuorigioco!".