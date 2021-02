Inter, Sconcerti sulla lotta scudetto: “Juventus unico avversario”

Una poltrona per… tre. La lotta scudetto si infiamma dopo il derby vinto dall’Inter, che ha allungato sul Milan ma, di fatto, ha riportato la Juventus a -4 dai rossoneri con il recupero col Napoli ancora da giocare.

Sulla questione, il giornalista del Corriere dello Sport Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “In questo momento i bianconeri mi sembrano l’unica potenziale avversaria dell’Inter”.

Sicuramente i prossimi impegni saranno fondamentali, con l’Inter impegnata in casa con un Genoa in forma, il Milan atteso all’ostica trasferta in casa della Roma, e la Juventus che andrà a Verona, contro un Hellas che già all’andata è riuscita a strappare un pari ai bianconeri.

La giornata 25 prevede impegni sulla carta agevoli per tutte le contenders (Parma-Inter, Milan-Udinese, Juventus-Spezia), mentre nella successiva le temperature si alzano: l’Inter ospiterà l’Atalanta mentre la Juventus affronterà la Lazio, con il Milan impegnato a sua volta a Verona.

La sensazione è che nel mese di marzo si chiariranno maggiormente le forze in gioco, ricordando sempre che lo scontro diretto Juventus-Inter è in programma per la penultima di campionato: scenario davvero da brividi.