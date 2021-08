Inter, Sconcerti: "Dei nerazzurri la partita migliore. Si sono divertiti tutti"

Inter, solo applausi per la prova contro il Genoa. La formazione di Simone Inzaghi ha vinto e convinto contro i grifoni. Il giornalista Mario Sconcerti, a Tmw Radio, ha analizzato:

"La partita migliore che ho visto è stata quella dell'Inter. Un'Inter leggera, altrettanto leggero anche il Genoa. Un'Inter che è andata via di gioco semplicemente giocando bene a calcio. Ho visto una buona Inter sia nei singoli che nei reparti. Hanno giocato tutti divertendosi".

Sconcerti ha parlato anche delle altre squadre... "La Juventus? È stata una partita decisa dal portiere. Non si può giudicare la partita senza il peso dei due errori. Per la Juve farsi recuperare due gol non è usuale. Allegri ha cambiato molto capendo che la squadra andava in difficoltà e l'ha cambiata troppo pensando forse che era la sua vecchia squadra. Ma non è così. I cambi sono stati sbagliati, ha complicato la partita. C'è stato un disagio di fondo. Il caso Ronaldo è devastante per una squadra perché Ronaldo in campo è una cosa fuori è un altra cosa. La Roma? Non ho visto la mano di Mourinho".