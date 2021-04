Inter, scelto l'arbitro per l'Hellas Verona: clamoroso ritorno

Pubblicata la designazione arbitrale per Inter - H.Verona. Nel febbraio 2019, Fiorentina-Inter, assegnò un rigore ai viola per un tocco di mano di D’Ambrosio (che in realtà colpì con il petto), fu richiamato al Var per riguardare l’azione ma non si corresse: fermato per quasi un mese.

Domenica tornerà ad arbitrare i nerazzurri dopo più di due anni. Avete capito bene, stiamo parlando proprio di Rosario Abisso.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: GALETTO – ROSSI L.

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI