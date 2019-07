Inter - Scelto il nuovo capo degli osservatori, l'ultimo fu Mirabelli

Secondo quanto scritto da Tuttosport, l'Inter ha scelto il nuovo capo degli osservatori, sarà Corrado Verdelli. La casella a questa voce è rimasta vuota per un lungo periodo di tempo, basti pensare che l'ultimo fu Massimiliano Mirabelli.

"Corrado Verdelli è il nuovo capo osservatori dell’Inter. Carica rimasta vacante dai tempi in cui a ricoprirla c’era Massimiliano Mirabelli - scrive Tuttosport -. Verdelli nella sua lunghissima militanza in nerazzurro vanta pure uno scudetto da giocatore (1988/89 con 20 presenze), un titolo primavera e un Viareggio da allenatore (2002) e pure una gara in panchina con la prima squadra dopo l’esonero di Hector Cuper (a Mosca contro la Lokomotiv, 3-0, 21 ottobre 2003)“.