Inter, sbarca in nerazzurro un pupillo di Beppe Bergomi

Colpo nerazzurro per le giovanili, Michael Ndianefo, difensore classe 2005 arriva all'Inter dopo essere stati acquistato nella scorsa estate ed essere rimasto in prestito alla Accademia Internazionale. Il giovane di origini nigeriane si è ben comportato nell' Under 16 allenata dal Beppe Bergomi, tanto che i responsabili delle giovanili nerazzurre hanno deciso il trasferimento anzitempo.

Il passaggio è stato ufficializzato con un comunicato della Accademia Internazionale: “Michael Ndianefo dall’Accademia Internazionale all’Inter! È ufficiale: Michael Ndianefo, classe 2005, è un nuovo giocatore dell’F.C. Internazionale! Un grande traguardo raggiunto da Michael, nato e cresciuto calcisticamente nella nostra famiglia (…). Siamo davvero orgogliosi di aver regalato a Michael un’opportunità così importante e siamo sicuri che il futuro è tutto dalla sua parte. Facciamo quindi a Michael un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova avventura e per la sua carriera, sicuri che porterà sempre l’Accademia nel suo cuore!“.