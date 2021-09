Inter, Satriano: se non ora, quando? C'è il rischio di 'perderlo'

Prime difficoltà per l’Inter di Simone Inzaghi. Specialmente in attacco dove Dzeko e Lautaro appaiono scarichi. La domanda sorge spontanea: se non ora, quando l'esordio di Martin Satriano?

Il deludente pareggio a reti inviolate contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League ha infatti evidenziato alcune lacune e difficoltà della rosa nerazzurra. L’Inter, nonostante le diverse occasioni avute, non è riuscita sbloccare il match contro gli ucraini ed ha anche rischiato di perderlo. La squadra, con ben 6 partite in 20 giorni, è apparsa scarica, meno brillante e sta iniziando ad accusare la stanchezza. Il reparto che desta maggiore preoccupazione è senza dubbio quello offensivo. A causa di infortuni e indisponibilità, Inzaghi è stato quasi sempre costretto ad utilizzare la coppia Dzeko-Lautaro. L’argentino ha saltato il primo match di campionato contro il Genoa ed ha finora giocato 504’. Il bosniaco è stato sempre schierato ed ha finora giocato 633’. I due giocatori hanno bisogno di rifiatare, ma al momento le alternative non danno le giuste garanzie.

Joaquin Correa è appena tornato a disposizione contro lo Shakhtar dopo l’infortunio subito nel match contro il Bologna che lo ha costretto ai box per una settimana. Alexis Sanchez, invece, non sembra essere ancora al top della condizione e non ha mai lasciato il segno nei 70’ minuti giocati finora. L’Inter ha in rosa anche Martin Satriano, che nelle ultime settimane sembra finito nel dimenticatoio. L’uruguaiano è stato la rivelazione dell’estate nerazzurra e Simone Inzaghi ha bloccato la sua partenza in prestito e premuto per farlo restare in rosa. Finora, però, non lo ha praticamente mai utilizzato ( 2 presenze per un totale di 13’ in campo) e sembrerebbe l’uomo giusto, al momento, per far rifiatare Dzeko o Lautaro.