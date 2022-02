Inter, Satriano: ecco il suo obiettivo per la prossima stagione

Inter, Satriano e il suo obiettivo.

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Brest dallo scorso gennaio, parla dei suoi futuri obiettivi.

L'attaccante ha spiegato che ha scelto la sua nuova destinazione insieme al suo agente e all'Inter. In nerazzurro con Simone Inzaghi non ha trovato molto spazio ma ha spiegato che i mesi in cui è stato aggregato in prima squadra sono stati molto utili per la sua crescita perché ha imparato molto da giocatori più esperti e ha appreso molte cose grazie ai consigli di mister Inzaghi.

Racconta che ha iniziato il ritiro con l'Inter con l'obbiettivo di dare il massimo, cercando di capire i segreti di Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Joaquin Correa "Per caratteristiche guardavo di più Lautaro Martinez ma penso di aver appreso qualcosa da ognuno di loro".

Il suo obiettivo è quello di tornare nell'Inter e giocare titolare ma sa che questa possibilità se la deve guadagnare con ottime prestazioni. In questo momento si trova bene al Brest ma non ha negato che, nel corso delle ultime partite, abbia pensato al momento negativo delle punte nerazzurre "Ho pensato che avrei potuto dare una mano perché tengo all'Inter e faccio il tifo affinché vinca lo scudetto".

Al Brest ritrova un suo ex compagno in nerazzurro, Agoumé e spiega che lo sta aiutando molto ad ambientarsi ma anche con la lingua dato che non conosce molto bene il francese. Secondo Satriano, Agoumé può andare molto lontano grazie al suo talento.