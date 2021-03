Inter-Sassuolo rinviata, ma non è una novità: tutti i casi di rinvio in questa stagione

Questa sera avremmo dovuto assistere a Inter-Sassuolo, anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Purtroppo, il focolaio di coronavirus esploso nel gruppo squadra nerazzurro ha costretto l’ATS di Milano a impedire all’Inter di scendere in campo, onde evitare nuovi contagi.

Il rinvio dal match tra nerazzurri e neroverdi, che ha generato più di qualche polemica tra i tifosi di Milan e Juventus, non è una novità in questo campionato anomalo, in cui le squadre devono vare i conti con un virus che ha messo in ginocchio il mondo. Inter-Sassuolo, infatti, è la quinta partita rinviata in Serie A quest’anno, riviviamo insieme gli altri casi simili in questa stagione:

3° giornata, Juventus-Napoli (3/10/2020)

Forse il caso più emblematico di questa annata calcistica, e sicuramente la partita che ha generato più polemiche. Juventus-Napoli era originariamente programmata per il 3 ottobre 2020 ma, a causa di due positività nel gruppo squadra partenopeo, l’ASL 1 di Napoli impedì alla squadra azzurra di partire alla volta di Torino. Il Giudice Sportivo seguì alla lettera il protocollo e assegnò la vittoria a tavolino ai bianconeri. Nel mese di gennaio però, il Collegio di garanzia del CONI ribalta la decisione del Giudice Sportivo, e decreta che il match debba essere regolarmente giocato. Il recupero era stato fissato originariamente per il 17 marzo 2021, per poi essere posticipato al 7 aprile grazie a un accordo tra le due società.

3° giornata, Genoa-Torino (3/10/2020)

Juventus-Napoli non fu l’unica gara della terza giornata di campionato ad essere rinviata. Anche Genoa-Torino, infatti, fu costretta al rinvio a causa delle 16 positività nel gruppo squadra genoano: il rischio di ulteriori contagi era altissimo, ragion per cui le autorità sanitarie bloccarono l’incontro. La partita venne poi recuperato il 4 novembre, con il risultato finale di 2-1 per i granata.

24° giornata, Torino-Sassuolo (24/02/2021)

Dopo un fine anno abbastanza tranquillo, il covid torna a spaventare la Serie A a febbraio, a causa soprattutto delle nuove varianti del virus in circolazione. La squadra più colpita fu il Torino, che con 7 positività in rosa fu costretta all’isolamento fiduciario e quindi impossibilitata a giocare contro il Sassuolo come da programma. La partita è stata recuperata pochi giorni fa, il 17 marzo, con il risultato finale di 3-2 per Belotti e compagni.

25° giornata, Lazio-Torino, (2/03/2021)

Una settimana dopo il rinvio di Torino-Sassuolo, la squadra granata continua ad essere in isolamento fiduciario a causa delle 8 positività nel gruppo squadra. Il Torino, ospite della Lazio in questa giornata, non si presenta all’Olimpico sotto volere delle autorità sanitarie, e l’arbitro Piccinini non può far altro che ufficializzare l’impossibilità di giocare la partita. Il Giudice Sportivo questa volta non assegna la vittoria a tavolino ai biancocelesti, e decreta che il match debba essere recuperato. La decisione ha scatenato molte polemiche nell’ambiente laziale, che poi ha deciso di fare ricorso. La data del recupero di Lazio-Torino al momento non è stata ancora fissata.