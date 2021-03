Inter-Sassuolo, recupero in tempi brevi: spunta la probabile data

Dopo la decisione dell’Ats di Milano di sospendere l’esecuzione del match Inter-Sassuolo a causa del focolaio covid in casa nerazzurra, la lega sarebbe già al lavoro per fissare la data del recupero.

La sosta per le nazionali potrebbe aiutare la squadra di Conte a risolvere la situazione contagi e recuperare alcuni elementi per la prossima giornata di campionato. Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, Inter-Sassuolo potrebbe essere recuperata in tempi relativamente brevi, subito dopo il match in trasferta contro il Bologna.

Il fatto che l'Inter non abbia impegni internazionali in calendario rende più agevole il compito e sarebbe già stata individuata la prima data disponibile. Come rivela la rosea, starebbe prendendo quota l'ipotesi 7 aprile come possibile nuova data, stesso giorno in cui dovrebbe essere recuperata anche Juventus-Napoli.