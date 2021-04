Inter-Sassuolo probabili formazioni: un solo dubbio per Conte

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, Antonio Conte sarebbe ancora alle prese con l’ultimo dubbio di formazione. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a ridisegnare il suo solito undici a causa delle squalifiche di Brozovic e Bastoni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'unico dubbio sarebbe in difesa con il ballottaggio tra Matteo Darmian e Ranocchia, con l'ex Manchester United al momento leggermente favorito. A completare il reparto ci saranno Skriniar e De Vrij. In mezzo al campo, invece, dovrebbe partire dal 1' Gagliardini al fianco di Eriksen e Barella. Sulle fasce confermati Hakimi e Young mentre in attacco ci saranno ancora Lukaku e Lautaro.

Roberto De Zerbi dovrebbe confermare la stesso undici sceso in campo sabato scorso contro la Roma. In attacco Raspadori supportato da Traorè, Djuricic e Boga. In mediana Obiang e Lopez. Al centro della difesa Chiriches e Marlon con Toljan e Rogerio terzini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini/Sensi, Young; Lautaro, Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.