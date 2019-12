Inter Sassuolo Primavera, Armando Madonna ha scelto l'11 titolare

Al Centro Formazione Suning, alle ore 13:00 andrà in scena Inter-Sassuolo valida per la dodicesima giornata di campionato Primavera 1 TIM. Il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale nerazzurro, inter.it. A dirigere il match sarà il l'arbitro Giuseppe Repace della sezione di Perugia.

Nel frattempo, andiamo a scoprire l'undici nerazzurro scelto da Armando Madonna:

Stankovic; Kinkoue, Cortinovis, Pirola; Vezzoni, Attys, Squizzato, Schirò (C), Burgio; Mulattieri, Fonseca.

Queste la formazione scelta dal tecnico interista Madonna al quale risponde quella diramata da Francesco Turrini:

Vitale; Saccani, Aurelio, Piccinini, Bellucci, Midolo, Marginean, Artioli, Manara, Ghion (C), Oddei.