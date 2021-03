Inter-Sassuolo, oggi la data del recupero da parte della Lega

Il recupero di Inter-Sassuolo è uno dei temi più caldi del momento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi stesso la Lega Calcio risolverà ogni dubbio relativo al rinvio del match.

La gara con ogni probabilità sarà fissata per il 7 aprile, come inizialmente previsto ma non ufficializzato a causa del rischio dovuto al potenziale focolaio in casa nerazzurra. La partita con il Sassuolo dunque si giocherà lo stesso giorno di Juventus-Napoli, quattro giorni dopo la sfida con il Bologna e tre giorni prima di Inter-Cagliari.

Vedremo se per quell'occasione Conte potrà schierare De Vrij, D'ambrosio e Handanovic, che potrebbero negativizzarsi in tempo anche per Bologna.