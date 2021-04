Inter-Sassuolo: nuovo ruolo per Darmian, sorpresa a centrocampo

A causa di infortuni e squalifiche Antonio Conte sarà costretto a fare diversi cambi di formazione in vista di Inter-Sassuolo di domani sera. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a schierare Matteo Darmian al posto dello squalificato Bastoni sul centro sinistra del trio difensivo insieme agli intoccabili Skriniar e De Vrij.

Sulla fascia destra Hakimi, mentre sulla sinistra toccherà ancora a Young. In attacco dovrebbe essere riconfermata la coppia Lukaku-Lautaro, ma attenzione ad Alexis Sanchez che potrebbe far rifiatare uno dei due. In mediana toccherà ad Eriksen sostituire Brozovic con Barella e a sorpresa Stefano Sensi ai suoi lati.

Il classe ‘95, tornato galvanizzato dalla nazionale, non scende in campo con l’Inter dallo scorso 30 gennaio, in occasione del match contro il Benevento. L’ultima presenza da titolare in nerazzurro risale addirittura allo scorso settembre. Il centrocampista avrà dunque la grande occasione di riscattarsi da una stagione difficile e potrebbe rivelarsi l’arma in più di Antonio Conte per questo finale di stagione.