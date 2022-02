Inter-Sassuolo, le ultime: scelte fatte davanti e in mezzo. Due ballottaggi

Inter-Sassuolo dirà molto delle ambizioni delle due formazioni.

I nerazzurri hanno l'immensa chance di controsorpasso nei confronti del Milan, fermato ieri sera dal fanalino di coda Salernitana, in Campania. Si gioca in un San Siro gremito, fischio d'inizio alle 18.

INTER – Chi gioca nell’Inter che ospita il Sassuolo? Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, Stefan de Vrij prova il recupero e migliora; in alternativa c’è D’Ambrosio, ma in pole resta Stefan con Skriniar e Dimarco. Sulle fasce Perisic confermato a sinistra, mentre Dumfries e Darmian sono praticamente alla pari per il posto a destra. In mediana Gagliardini torna titolare dopo mesi con Barella e Calhanoglu, in attacco invece Sanchez più di Dzeko per un posto con Lautaro.

SASSUOLO – Pochi dubbi di formazione nel Sassuolo. In attacco tornano Scamacca e Raspadori al fianco di Berardi. A centrocampo sicuri di una maglia Lopez e Frattesi mentre Traoré è in leggero vantaggio su Harroui. Dietro mancheranno Toljan per infortunio e Ferrari per squalifica per cui spazio a Muldur e Rogerio (più di Kyriakopulos) sulle fasce e nel mezzo la coppia Chiriches-Ayahan.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian/Dumfries, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.