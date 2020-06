Inter Sassuolo, le ultime di formazione: due ballottaggi per Conte

I nerazzurri sono pronti a tornare subito in campo dopo la vittoria contro la Sampdoria di domenica sera. Domani alle 19.30 andrà in scena allo stadio San Siro il match contro il Sassuolo valido per la ventisettesima giornata di Serie A. L’Inter è obbligata a vincere per portarsi nuovamente a 6 punti di distanza dalla Juventus capolista e restare in corsa per lo scudetto.

Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a fare qualche cambio rispetto all’undici visto in campo contro i blucerchiati. Come riportato da Sky Sport, il tecnico salentino sarebbe alle prese con ancora due ballottaggi; ovvero chi schierare titolare tra Candreva e Moses sulla fascia destra e in centrocampo tra Borja Valero e Gagliardini.

Per il resto formazione confermata con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Sulla fascia destra favorito al momento Moses su Candreva, mentre sulla sinistra ci sarà ancora Young. In mediana Barella e uno tra Borja Valero e Gagliardini. In avanti Eriksen a supporto delle due punte Lukaku e Lautaro.