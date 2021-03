Inter-Sassuolo, la Lega ufficializza la data del recupero

La Lega Serie A ha appena ufficializzato la data del recupero di Inter-Sassuolo della ventottesima giornata di Serie A. Il match, in programma lo scorso sabato, era stato rinviato a causa delle positività al Covid-19 riscontrate in casa nerazzurra.

La Lega ha deciso quest’oggi che la partita verrà disputata mercoledì 7 aprile alle 18.45 e sarà visibile su DAZN, stesso giorno in cui verrà recuperato il match Juventus-Napoli della terza giornata. Dopo la sosta per le nazionali, i nerazzurri giocheranno 3 partite in otto giorni: il 3 aprile contro il Bologna, il 7 contro il Sassuolo e l’11 contro il Cagliari.