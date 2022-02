Inter-Sassuolo: Inzaghi alle prese con due assenze e il solito dubbio

Inter-Sassuolo, archiviata la sconfitta in Champions League con il Liverpool i nerazzurri sono già con la testa al prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 18:00.

La squadra di Simone Inzaghi è obbligata a vincere per provare a riprendersi la testa della classifica o quantomeno restare in scia del Milan che giocherà in trasferta contro l’ultima in classifica Salernitana. Contro il Sassuolo i nerazzurri saranno costretti a rinunciare per squalifica a due giocatori fondamentali come Brozovic e Bastoni e Inzaghi sembrerebbe aver già deciso come rimpiazzarli.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il tecnico interista sembrerebbe intenzionato a sostituirli con Dimarco nel terzetto difensivo e Gagliardini in cabina di regia. Per il resto nessuna novità con Skriniar e De Vrij in difesa e Handanovic tra i pali. Sulle fasce toccherà ancora a Dumfries e Perisic, mentre a centrocampo torna Barella con Calhanoglu. In attacco soliti dubbi con Lautaro Martinez e Dzeko favoriti su Sanchez.

Contro il Sassuolo potrebbero rientrare almeno nella lista dei convocati i nuovi arrivati Gosens e Caicedo. Niente da fare invece per Correa, che dovrebbe tornare a disposizione soltanto a inizio marzo. Recuperi fondamentali per i nerazzurri in vista dei tanti impegni ravvicinati tra campionato, Coppa Italia e Champions League.